Kneipe in Betzdorf
Was der Linde-Pächter mit Stadthallen-Kneipe vor hat
Flo Schneider belebt die Betzdorfer Kneipenlandschaft neu. Im vierten Jahre, in der er die Linde betreibt, übernimmt er auch die
Flo Schneider belebt die Betzdorfer Kneipenlandschaft neu. Im vierten Jahre, in der er die Linde betreibt, übernimmt er auch die Stadthallen-Kneipe.
Daniel-D. Pirker

Die Betzdorfer Schankwirtschaft Zur Linde hat Flo Schneider bereits erfolgreich wiederbelebt. Nun ist es nicht mehr lange, bis der er auch die Kneipe in der Stadthalle übernimmt. Doch worauf können sich die Gäste einstellen?

Lesezeit 2 Minuten
Diese Nachricht sorgte im Mai für Aufsehen in Betzdorf: Der Betreiber der Linde wird die Stadthallen-Kneipe übernehmen. Am 18. September wird das Plan B, so der neue Name für die Hellerklause, seine Pforten erstmals öffnen. Die ersten Reaktionen der Bürger machen Mut.
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