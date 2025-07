Ein Naturprojekt, zwei Straßensanierungen, die Spende für eine Schule: Bevor die Schüler in Rheinland-Pfalz am Wochenende Zeugnisse bekommen, hat auch der Kreisausschuss Altenkirchen vor der Urlaubszeit noch seine letzten „Hausaufgaben“ erledigt.

„Es wird eine kurze Sitzung“, aber wir müssen vor der Sommerpause noch die eine oder andere Sache erledigen.“ So begrüßte Landrat Peter Enders die Mitglieder des Kreisausschusses, bevor das Gremium die politische Arbeit in der Urlaubszeit ruhen lässt. Und eines sei vorweggenommen: Es wird sich nach jeweils einstimmigen Beschlüssen etwas tun im zweiten Halbjahr im AK-Land – in der Natur, auf den Straßen und an einer Schule.

Am Ortsrand von Flögert lässt sich der dicht bewachsene Mühlengraben an der Nister stellenweise nur noch erahnen. Das soll sich ab Anfang August ändern, wenn seine Reaktivierung beginnen soll. Dafür hat der Kreisausschuss jetzt den Weg frei gemacht und die Bauarbeiten für gut 148.000 Euro an das Unternehmen Klein Kultur- und Drainagebau in Deesen vergeben. Das Projekt wird den Kreishaushalt allerdings nicht belasten. Denn 95 Prozent der Kosten übernimmt das Mainzer Umweltministerium im Rahmen der Aktion „Blau Plus“, die restlichen 5 Prozent steuert die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bei.

Lebensraum für die Bachmuschel

Hintergrund: Die Reaktivierung ist notwendig, da der Kreis die Unterhaltungspflicht der Gewässer II. Ordnung hat und zur Umsetzung einer europäischen Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet ist, die den ökologischen Zustand von Oberflächengewässern regelt. Hierzu soll der alte Mühlgraben als wichtiger Lebensraum für Jungfische, Insektenlarven und der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel reaktiviert werden. Das Projekt sollte laut Sitzungsvorlage bereits im Rahmen des Projekts Intasaqua (Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten in der Nister) erfolgen, konnte aber bislang nicht umgesetzt werden.

Für zwei Straßenbauprojekte hat der Ausschuss ebenfalls grünes Licht gegeben. So soll in den Sommerferien die Decke der Kreisstraße 100 (Büdenholzer Straße) in Brachbach saniert werden. Bei der Ausschreibung des Landesbetriebs Mobilität in Diez erwies sich das Angebot der Firma Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau als das nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten günstigste. Gegen fünf weitere Bieter erhielt das Siegener Unternehmen den Zuschlag für knapp 158.500 Euro. Auch will der Kreis den Frostaufbrüchen sowie den Quer- und Netzrissen auf der freien Strecke der K15 zwischen Obernau und der K16 zu Leibe rücken. Hierzu wurden gleich zwei Aufträge vergeben, um die rund 1450 Meter zu sanieren. Im Bereich Straßenbau (Los 1, acht Bieter) erhielt die Firma Robert Schmidt aus Müschenbach den Zuschlag für brutto rund 751.600 Euro, die Auftragsvergabe für die Schutzplanken (Los 2, sieben Bieter) ging für knapp 37.300 Euro an das Unternehmen V-West aus Ransbach-Baumbach.

Treppenhäuser und Soccerfeld

Mit einer Spende von insgesamt rund 64.000 Euro plant der Förderkreis der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden die Umsetzung von drei Maßnahmen. So sollen die Treppenhäuser und Flure renoviert, neue Schränke in den Klassenräumen angeschafft und das Soccerfeld repariert und instandgesetzt werden. Die Spende nahm der Kreisausschuss an.