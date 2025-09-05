Der Heilstollen in der Grube Bindweide hat viele „Anhänger“. Aber wie wirkt er sich die Luft dort auf Gesundheit und Genesungsprozess aus? Dazu liegen nun erste Ergebnisse einer Studie vor.

Steinebach an der Sieg verfügt über ein besonderes Highlight, den Heilstollen in der Grube Bindweide, der noch lange nicht allen über die Region hinaus bekannt ist. Die Luftqualität im Heilstollen zeichnet sich zum einen durch eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent und zum anderen durch ihre Reinheit aus.

Joachim Schwarz, der Heilstollenarzt der Grube Bindweide und Verbandspräsident des Deutschen Heilstollenverbandes, stellte am Mittwochnachmittag auf Einladung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain im Rathaus in Gebhardshain die bisher vorliegenden Ergebnisse einer Studie bezüglich der Ergebnisse der Heilstollentherapie vor, unter anderem anhand von Statistiken. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Marc Schwan, begrüßte die Zuhörer, darunter viele Probanden die bereits Erfahrungen im Heilstollen gesammelt haben. Sie verfolgten die Ausführungen des Dozenten mit besonderer Aufmerksamkeit und erzählten anschließend von ihren durchweg positiven Eindrücken bezüglich der Linderung ihrer Beschwerden.

„Wir wollten die Therapie im Heilstollen auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Das war nicht ganz einfach, aber es sind interessante Ergebnisse dabei herausgekommen.“

Joachim Schwarz, Heilstollenarzt der Grube Bindweide und Verbandspräsident des Deutschen Heilstollenverbandes

Vor Jahren, so erzählte Schwarz, habe ihn Joachim Weger, Autor zahlreicher Heimatromane, in seiner Praxis aufgesucht und von der guten Luft in der Grube berichtet. Mit zwei Patienten hätte er einen Versuch gestartet, der sei allerdings noch nicht besonders ausgefallen. Die Sache habe ihn nicht losgelassen, weshalb er eine Gruppe von Probanden bildete, deren Untersuchungsergebnisse nach und nach immer besser geworden seien.

Die wissenschaftliche Untersuchung der momentanen Studien in Deutschland, Österreich und Italien, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen, welche die Wirksamkeit der Luft unter Tage, auch in der Grube Bindweide eindrucksvoll belegen, erfolgte im Zeitraum von Oktober 2023 bis Juli 2025. „Wir wollten die Therapie im Heilstollen auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Das war nicht ganz einfach, aber es sind interessante Ergebnisse dabei herausgekommen“, so Schwarz. Die Auswertung der Daten der vier an der Studie beteiligten Doktoranden, welche die Messdaten der Probanden aufzeichneten, zeigte eine signifikante klinische Verbesserung bei allen Patientengruppen. Besonders deutlich fiel der Therapieerfolg bei Asthma-Patienten aus, die an der Therapie teilnahmen. Bei ihnen war eine deutliche Verbesserung der Lungenfunktion zum Teil drei Monate nach der Therapie noch nachweisbar, und die Lebensqualität hatte sich erheblich verbessert, was ebenfalls drei Monate nach dem Ende der Therapie noch nachweisbar war.

Zurückhaltung bei Long-Covid

Die Erkrankung COPD ist nur mit geringem Erfolg therapiebar. Entsprechend fand sich keine Verbesserung der Lungenfunktion nach einer dreiwöchigen Heilstollentherapie. Allerdings gaben die Teilnehmer auf den ausgegebenen Fragebögen an, eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu den Studienteilnehmern, die nicht im Heilstollen waren, zu verspüren, was auch mit einem standardisierten Test (CAT) nachgewiesen werden konnte.

Bezüglich der 42 Patienten mit Long-Covid die an der Studie teilnahmen, zeigte sich Schwarz noch zurückhaltend. Die Atembeschwerden bei diesem Krankheitsbild seien häufig mit einer normalen Lungenfunktionsdiagnostik nicht nachweisbar. Eine Ausnahme bildet ein Test für die Muskelkraft des Zwerchfells, die maximale Inspirationskraft. Hier zeigte sich bei den Heilstollenbesuchern eine signifikante Verbesserung. Drei Monate nach Therapieende gaben die Patienten an, dass ihre Atembeschwerden geringer geworden seien. Die muskuläre Belastbarkeit und die und Angst vor Schlafstörungen hätten sich ebenfalls verbessert.

i Joachim Schwarz erläutert den interessierten Zuhörern den Ablauf und die Ergebnisse der Studie. Gaby Wertebach

Fazit: Die Ergebnisse der Studie zeigen den therapeutischen Nutzen der Heilstollentherapie, unter anderem in der ehemaligen Pulverkammer der Grube Bindweide und sind eine empfehlenswerte Ergänzung zur Behandlung chronischer Atemwegserkrankungen. Zudem ist bereits eine neue Studie ab dem Frühjahr 2026 geplant, die die Wirksamkeit bei Schlafstörungen und Stressproblemen zeigen soll.