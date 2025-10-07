Sicherheit durch Vorgaben Was der Gasversorger nach der Explosion in Daaden sagt 07.10.2025, 15:00 Uhr

i Nach der Expolision blieb von dem Wohn- und Geschäftshaus nur noch ein Haufen Schutt übrig. Das Gebäude verfügte zwar über einen eigenen Gasanschluss, der aber hatte, so betont der Gasversorger, "mit der Explosion nichts zu tun". Thomas Leurs

Noch laufen die Ermittlungen zu der genauen Ursache der Gasexplosion kürzlich in Daaden. Gleichwohl drängt sich die Frage nach der allgemeinen Sicherheit des Gasnetzes auf. Hier die Perspektive des Gasversorgers.

Nach der schlimmen Gasexplosion in Daaden, bei der vor knapp zwei Wochen mehrere Menschen verletzt und ein Haus komplett zerstört wurde, stellen sich Fragen zur Sicherheit des Gasnetzes allgemein. Wir haben uns daher bei der Westerwald-Netz GmbH erkundigt, deren Gasnetz die Kunden in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf und darüber hinaus versorgt.







