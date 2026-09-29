Interview mit Volker Weininger
Was den Sitzungspräsidenten mit Altenkirchen verbindet
Volker Weininger zog in Altenkirchen alle Register seines humoristischen Könnens. Die Chemie zwischen ihm und dem Publikum in de
Volker Weininger zog in Altenkirchen alle Register seines humoristischen Könnens. Die Chemie zwischen ihm und dem Publikum in der Stadthalle stimmte von Anfang an.
Markus Kratzer

Die Rolle des „Sitzungspräsidenten“ ist ihm auf den Leib geschneidert wie das knallrote Karnevalssakko. Wir sprachen nach seinem Auftritt in Altenkirchen mit Volker Weininger über den Abend, seinen Bezug zur Region und seine Pläne.

Lesezeit 2 Minuten
Er ist in unseren Breiten ein Publikumsmagnet und ein Garant für herzhaftes Lachen. Volker Weininger, der in seiner Rolle als „Der Sitzungspräsident“ aus dem Kölsche Fastelovend nicht mehr wegzudenken ist, ist auch außerhalb der fünften Jahreszeit kein Kind von Traurigkeit.
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