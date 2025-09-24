Der Bund will mit der Kommunalen Wärmeplanung den Verbrauch von Gas und Öl in der Wärmeversorgung bis 2045 nahezu auf Null bringen. Wie schwierig das auf dem Land werden könnte, zeigte sich in der jüngsten Ratssitzung in Malberg.
In einer Grafik, die Steffen Hombach von der Rhenag Rheinische Energie AG auf der jüngsten Ratssitzung in Malberg zeigt, gehen die Balken stark nach unten. Dargestellt werden die CO2-Emissionen der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain über die Jahre.