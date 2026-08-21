Leerstand in Niederfischbach Was bleibt nach dem Aus der Adler-Apotheke? Daniel-D. Pirker 21.08.2026, 14:30 Uhr

i Seit dem Jahreswechsel ist die Adler-Apotheke in Niederfischbach bereits geschlossen. Tobias Scheidt

Zum Jahreswechsel schloss die Adler-Apotheke in Niederfischbach – und steht immer noch leer. Unsere Zeitung sprach mit der Schwester des vor einem Jahr verstorbenen Inhabers über den aktuellen Stand.

Die prägnanten Buchstaben-Klötze auf dem Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße 142 ziehen nach wie vor die Blicke der zahlreichen vorbeidüsenden Fahrzeugführer auf sich und zeugen von vergangenen Zeiten, die gar nicht so lange her sind. Immer noch ist von beiden Straßenrichtungen deutlich „A-P-O-T-H-E-K-E“ zu lesen, doch seit dem Jahreswechsel werden hier schon keine Medikamente mehr verkauft.







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