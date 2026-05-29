Bauausschuss trifft sich Was am Feuerwehrhaus Neitersen alles gemacht wird Thomas Hoffmann 29.05.2026, 11:00 Uhr

i Bauamtsleiter Sascha Müller (Mitte) erläuterte die Pläne für die Neugestaltung des Außenbereiches auf dem Gelände der Feuerwehr Neitersen. Thomas Hoffmann

Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld hatte in seiner jüngsten Sitzung auch einen Außentermin. Zusammen haben sie über die neusten Entwicklungen am Feuerwehrhaus beraten. Was alles dort getan werden soll.

Die Agenda des Umwelt- und Bauausschusses der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld umfasste am vergangenen Mittwoch einige wichtige Punkte. Einer davon war die abschließende Entscheidung zur Gestaltung der Außenanlagen am Feuerwehrhaus Neitersen: „Wir sind froh, dass wir einen Wunsch realisieren konnten“, sagte VG-Bürgermeister Fred Jüngerich mit Hinblick auf das vor etwa einem Jahr errichtete neue Feuerwehrhaus in Neitersen.







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