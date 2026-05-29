Bauausschuss trifft sich
Was am Feuerwehrhaus Neitersen alles gemacht wird
Bauamtsleiter Sascha Müller (Mitte) erläuterte die Pläne für die Neugestaltung des Außenbereiches auf dem Gelände der Feuerwehr
Bauamtsleiter Sascha Müller (Mitte) erläuterte die Pläne für die Neugestaltung des Außenbereiches auf dem Gelände der Feuerwehr Neitersen.
Thomas Hoffmann

Der Umwelt- und Bauausschuss der VG Altenkirchen-Flammersfeld hatte in seiner jüngsten Sitzung auch einen Außentermin. Zusammen haben sie über die neusten Entwicklungen am Feuerwehrhaus beraten. Was alles dort getan werden soll.

Lesezeit 2 Minuten
Die Agenda des Umwelt- und Bauausschusses der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld umfasste am vergangenen Mittwoch einige wichtige Punkte. Einer davon war die abschließende Entscheidung zur Gestaltung der Außenanlagen am Feuerwehrhaus Neitersen: „Wir sind froh, dass wir einen Wunsch realisieren konnten“, sagte VG-Bürgermeister Fred Jüngerich mit Hinblick auf das vor etwa einem Jahr errichtete neue Feuerwehrhaus in Neitersen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren