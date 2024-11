Bürgermeister zu Besuch im MVZ Was Altenkirchen medizinisch (noch) bieten soll 06.11.2024, 06:00 Uhr

i Im Austausch über die Zukunft des MVZ in Altenkirchen (von links): Bürgermeister Dietmar Henrich (Hamm), Altenkirchens Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, Manuela Janke (Bereichsleitung MVZ), Frank Hostmann (Facharzt für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie), Bürgermeister Fred Jüngerich (Altenkirchen-Flammersfeld) und Bürgermeister Berno Neuhoff (Wissen). Foto: Rebecca Seuser VG Altenkirchen-Flammersfeld

Das Wehklagen war groß, als die DRK-Trägergesellschaft Südwest im Sommer ohne Ankündigung das Aus für die Klinik in Altenkirchen bekannt gab. Kaum ausgesprochen, war der Schlüssel umgedreht. Aber was ist an Schadensbegrenzung noch möglich?

Die medizinische Versorgung rund um die Kreisstadt Altenkirchen bleibt ein Dauerthema in der Öffentlichkeit. Was passiert eigentlich im quasi Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) nach der Schließung des DRK-Krankenhauses am Leuzbacher Weg? Um Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben sich die Bürgermeister Fred Jüngerich (Altenkirchen-Flammersfeld), Dietmar Henrich (Hamm), Berno Neuhoff (Wissen) sowie Altenkirchens Stadtbürgermeister Ralf ...

