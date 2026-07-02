Spielplätze, Kita, Umgestaltung des Hartsportplatzes und Friedhof: Auf der jüngsten Ratssitzung hat es zum anstehenden Doppelhaushalt 2026/27 in Alsdorf einige Themen gegeben. Auch Bürger sind vor Ort gewesen und hatten Anregungen.
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Der Friedhof in Alsdorf hat sich vom Erscheinungsbild sehr verändert. Das wird bei einem Ortstermin mit dem Ersten Beigeordneten Markus Stangier deutlich. Es gibt immer weniger „normale“ Gräber, stattdessen mehr Wiesen- und Urnengräber. Die Gemeinde möchte dem veränderten Charakter des Friedhofs Rechnung tragen, so Stangier.