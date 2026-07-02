350.000 Euro Investitionen Was Alsdorf für den Haushalt 2026/27 beschlossen hat Claudia Geimer 02.07.2026, 19:00 Uhr

i Ortstermin mit dem Ersten Beigeordneten Markus Stangier auf dem Alsdorfer Friedhof. Die Gemeinde möchte mit Investitionen im Haushalt dem veränderten Erscheinungsbild Rechnung tragen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Spielplätze, Kita, Umgestaltung des Hartsportplatzes und Friedhof: Auf der jüngsten Ratssitzung hat es zum anstehenden Doppelhaushalt 2026/27 in Alsdorf einige Themen gegeben. Auch Bürger sind vor Ort gewesen und hatten Anregungen.

Der Friedhof in Alsdorf hat sich vom Erscheinungsbild sehr verändert. Das wird bei einem Ortstermin mit dem Ersten Beigeordneten Markus Stangier deutlich. Es gibt immer weniger „normale“ Gräber, stattdessen mehr Wiesen- und Urnengräber. Die Gemeinde möchte dem veränderten Charakter des Friedhofs Rechnung tragen, so Stangier.







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