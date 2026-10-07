Leistungsgruppen aus Mainz Was 2027 im Krankenhaus Kirchen behandelt werden soll Markus Kratzer 07.10.2026, 06:00 Uhr

i Mit Jahresbeginn 2027 sollen neue Leistungsgruppen gelten. Es soll also neu geregelt werden, was an einzelnen Krankenhäusern im Land, so auch in Kirchen, behandelt werden darf und kann. Annika Stock

Welche Leistungen kann und darf das Diakonie-Klinikum in Kirchen ab dem kommenden Jahr anbieten? Das regelt das Gesundheitsministerium in Mainz. Doch was heißt das konkret für das einzige im Kreis Altenkirchen verbliebene Krankenhaus seiner Art?

Anfang September hat der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch die Katze aus dem Sack gelassen. Sein Ministerium hat jedem Krankenhaus im Land sogenannte Leistungsgruppen zugewiesen. Vorausgegangen waren Anträge der Häuser, in denen das beabsichtigte Behandlungsspektrum in die Landeshauptstadt „gemeldet“ wurde.







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