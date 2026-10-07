Welche Leistungen kann und darf das Diakonie-Klinikum in Kirchen ab dem kommenden Jahr anbieten? Das regelt das Gesundheitsministerium in Mainz. Doch was heißt das konkret für das einzige im Kreis Altenkirchen verbliebene Krankenhaus seiner Art?
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Anfang September hat der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch die Katze aus dem Sack gelassen. Sein Ministerium hat jedem Krankenhaus im Land sogenannte Leistungsgruppen zugewiesen. Vorausgegangen waren Anträge der Häuser, in denen das beabsichtigte Behandlungsspektrum in die Landeshauptstadt „gemeldet“ wurde.