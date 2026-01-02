Was 2026 in Betzdorf alles angepackt werden soll

Der Stadtrat in Betzdorf hat den Haushalt für das Jahr 2026 beschlossen. Auf Haushaltsreden haben die Fraktionen verzichtet. Stadtbürgermeister Johannes Behner spricht in seiner Rede darüber, was für die Stadt in diesem Jahr Wichtiges ansteht.
Der Haushalt für das Jahr 2026 in der Stadt Betzdorf steht. Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) betonte in seiner Rede in der jüngsten Stadtratssitzung, dass die „Kommunalpolitik von Verantwortung, Respekt und Sachlichkeit getragen“ wurde. Die Fraktionen haben auf eigene Haushaltsreden verzichtet.