Traditionsgeschäft in Betzdorf Warum Zoo Flade keine Tiere mehr verkauft Daniel-D. Pirker 09.12.2025, 13:00 Uhr

i Udo Flade hat den Verkauf von Tieren im Betzdorfer Geschäft Zoo Flade aufgegeben. Daniel-D. Pirker

Nach vielen Jahrzehnten ist Schluss: Das Betzdorfer Geschäft Zoo Flade gibt den Verkauf von Tieren auf. Was trieb den langjährigen Inhaber zu dieser Entscheidung? Und kann man weiterhin sein Paket in der Kölner Straße 130 aufgeben?

„Vor dir steht ein Dinosaurier“, sagt Udo Flade bei einem Besuch in seinem Laden zu unserem Reporter. Nach vielen Jahrzehnten hat er den Verkauf von Tieren aufgegeben – und es damit zahlreichen Tierhändlern in dieser Größenordnung gleichgetan. Während wenige Gehminuten Richtung Innenstadt auf dem ehemaligen ATU-Gelände ein neues Kapitel mit der Wiederbelebung als Werkstatt aufgeschlagen wird, geht mit dem Aus für den Tierverkauf im Zoo Flade ein ...







