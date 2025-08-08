Seit einem Jahr weiß Joshua genau, was er jeden Dienstagabend vorhat. Dann zieht es den Zehnjährigen auf das Kirmesfeld in Kirchen zum Klicker-Training. Das Klickerturnier des Ferienspaßes hatte das Feuer für die ungewöhnliche Sportart in ihm entfacht, die sich dank des Klickervereins hoher Beliebtheit erfreut in der Region. Gleich wird Joshua beweisen können, was er von den erfahrenen Spielern in den vergangenen Monaten gelernt hat. An diesem Nachmittag hat der Klickerverein wieder zum Turnier eingeladen für die Teilnehmer des Ferienspaßes der Verbandsgemeinden Kirchen und Betzdorf-Gebhardshain. Genau genommen machen gerade rund 40 Mädchen und Jungs zwischen sechs und zwölf Jahren Bekanntschaft mit den etwa erbsengroßen Kügelchen, die es (in der Regel) gilt, in ein Loch zu spielen.

Rund 20 Veranstaltungen werden in diesen Sommerferien in den beiden Verbandsgemeinden allein von Vereinen angeboten. Über mangelnden Zulauf konnten sich die Jugendpflegen und Partner schon zuvor nicht beschweren, aber die Post-Corona-Jahre gaben dem breit gefächerten Angebot noch einmal einen ordentlichen Schub. Die Teilnehmer-Welle ist nun laut dem Kirchener Jugendpfleger zumindest etwas abgeebbt. Mittlerweile nutzen viele Familien die Ferienzeit auch wieder, um zu verreisen. Doch der Ferienspaß verzeichnet eine hohe Nachfrage. „Wir sind nun wieder im Normalmodus“, so Felix Garcia. Die ihm zufolge am schnellsten ausgebuchten Angebote werden von Vereinen auf die Beine gestellt, nämlich das Kartfahren der Motorsportfreunde Kirchen und eben das Klickerturnier. Neben den 40 Teilnehmern hätten noch 30 weitere Kinder Interesse gehabt. So viele stehen auf der Warteliste.

i Der Vorsitzende des Kickervereins, Bernd Schneider, erklärt den kleinen Teilnehmern den Ablauf des Turniers. Daniel-D. Pirker

Der Verein stellt nicht nur das Turnier auf die Beine, sondern sorgt auch für die Verpflegung mit Waffeln, Pizzaschnecken und Getränken. Die Gewinner dürfen sich später an einem vielfältigen Geschenke-Angebot bedienen. Für jeden Teilnehmer gibt es ein Klickertäschen, um die Erinnerungen wach zu halten. Die über die Jahre gewachsene Resonanz zeigt, dass der Verein mit der Aktion einen Nerv trifft. In der Vergangenheit waren es auch schon mal nur 19 Teilnehmer, so Garcia. Der Klickerverein, der über die Jahre über 600.000 Euro für wohltätige Zwecke gespendet hat, profitiert ebenfalls von seinem Engagement. Zwar hat der Verein, der kurz vor seinem 400. Mitglied steht, laut Vorsitzenden Bernd Schneider keine Nachwuchsprobleme. Das scheint aber nicht von ungefähr zu kommen. Die Klickerfreunde hätten sich gegenüber Kitas, Schulen und eben der Jugendpflege geöffnet für Kooperationen. So ist eines der Ziele an diesem Nachmittag eben auch die Gewinnung von künftigem Nachwuchs. So wie Joshua.

Jugendpflege als Vermittler zwischen Vereinen und Eltern

Jugendpfleger Felix Garcia erinnert sich, wie er als Vierjähriger selbst diesen aus seiner Sicht universellen Sport auf den Straßen Madrids ausgeübt hat. Auch ihm liegt die Nachwuchsgewinnung am Herzen – und sagt in Richtung Schneider: „Das, was ihr noch vermitteln könnt, geht sonst verloren.“ Er selbst sieht sich als Bindeglied zwischen Eltern und Vereinen.

Für den Jugendpfleger liegt im Klickern auch ein pädagogischer Wert. Grundsätzlich sei es wichtig, dass Kinder mit anderen Kindern zusammen Zeit verbringen. Keine Selbstverständlichkeit nach der Corona-Pandemie, die auch zur Vereinsamung und dem Abnehmen von sozialen Fertigkeiten bei den Jüngsten geführt hat. „Der soziale Kontakt untereinander hat oft gelitten“, so der erfahrene Jugendpfleger, der den Ferienspaß in der Verbandsgemeinde in Partnerschaft mit dem Bürgerverein Mudersbach vor rund 30 Jahren begründete.

„Da bilden sich Freundschaften fürs Leben.“

Bernd Schneider, der Vorsitzende des Klickervereins, über den Wert des Vereinssports

Geschicklichkeit, Durchhaltevermögen und strategisches Denkvermögen werden ebenso gefördert. Bernd Schneider ergänzt, dass die Kleinen lernten, zu gewinnen, aber eben auch zu verlieren. Dass ein Kind bockig werde, wenn es verliere, habe er dann auch noch nie erlebt. Er sagt über sozialen Wert des Klickerns Sätze wie: „Da bilden sich Freundschaften fürs Leben“, „Kinder brauchen Orientierung“ und „Das können nur die Vereine, sonst niemand“.