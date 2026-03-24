Bluttat von Betzdorf Warum sticht ein Vater mit Messer auf seinen Sohn ein? Markus Kratzer 24.03.2026, 17:00 Uhr

i Der Angriff eines 66-Jährigen mit dem Messer auf Familienangehörige hat im September 2025 in Betzdorf große Bestürzung ausgelöst. Gaby Wertebach

Man kann den Menschen nur vor die Stirn schauen – sagt der Volksmund. Das trifft auch auf den Mann zu, der wegen zweifach versuchten Mordes verurteilt worden ist. Warum wollte er seinen Sohn in Betzdorf töten? Der Versuch einer Täteranalyse.

Elf Jahre Haft – so lautete das Urteil des Landgerichts Koblenz gegen Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert). Der 66-Jährige aus Betzdorf muss diese Gefängnisstrafe wegen zweifach versuchten Mordes an seinem ältesten Sohn Riccardo T.







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