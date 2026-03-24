Man kann den Menschen nur vor die Stirn schauen – sagt der Volksmund. Das trifft auch auf den Mann zu, der wegen zweifach versuchten Mordes verurteilt worden ist. Warum wollte er seinen Sohn in Betzdorf töten? Der Versuch einer Täteranalyse.
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Elf Jahre Haft – so lautete das Urteil des Landgerichts Koblenz gegen Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert). Der 66-Jährige aus Betzdorf muss diese Gefängnisstrafe wegen zweifach versuchten Mordes an seinem ältesten Sohn Riccardo T.