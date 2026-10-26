Kein Event im AK-Land Warum „Siegtal pur“ eine Zwangspause einlegen muss Markus Kratzer 26.10.2026, 11:30 Uhr

i „Siegtal pur“ am ersten Juliwochenende ist für Radfahrer, Inliner und Wanderer immer ein Anziehungspunkt gewesen. Doch nächstes Jahr muss der Termin ausfallen. Thorsten Stahl. Kreisverwaltung Altenkirchen

Viele Radfahrer, Wanderer und Inline-Skater haben sich Jahr für Jahr auf „Siegtal pur“ gefreut. Doch alle Freunde des autofreien Erlebnistags zwischen Siegburg und Netphen müssen jetzt eine traurige Nachricht verkraften.

Diese Ankündigung dürfte so manchen aus dem Sattel hauen: Im kommenden Jahr wird es zwischen Siegburg und Netphen keinen autofreien Erlebnistag „Siegtal pur“ geben. Das beliebte Event muss von den drei beteiligten Kreisen – dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Altenkirchen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein – abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus in Altenkirchen.







Artikel teilen

Artikel teilen