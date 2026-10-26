Viele Radfahrer, Wanderer und Inline-Skater haben sich Jahr für Jahr auf „Siegtal pur“ gefreut. Doch alle Freunde des autofreien Erlebnistags zwischen Siegburg und Netphen müssen jetzt eine traurige Nachricht verkraften.
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Diese Ankündigung dürfte so manchen aus dem Sattel hauen: Im kommenden Jahr wird es zwischen Siegburg und Netphen keinen autofreien Erlebnistag „Siegtal pur“ geben. Das beliebte Event muss von den drei beteiligten Kreisen – dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Altenkirchen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein – abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus in Altenkirchen.