Gute Aus- und Weiterbildungschancen gehören zu den Grundpfeilern einer Wirtschaftsregion. In diesem Sinne verliert der Kreis Altenkirchen in nächster Zeit eine kleine, aber feine Stütze.

Nach mehr als sieben Jahren verlegt das SLV-Bildungszentrum Rhein-Ruhr seinen Standort von Wissen nach Siegen. Damit gibt die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt, die zur Gesellschaft für Schweißtechnik international (GSI) gehört, trotz erfolgreicher Arbeit ihren einzigen Standort im nördlichen Rheinland-Pfalz auf.

Bis Ende September soll der Umzug abgewickelt sein. Solange ist das SLV-Bildungszentrum noch unter einem Dach mit den Firmen Dalex und Time tätig, dort wo früher die Handwerkskammer ansässig war (heute bietet die HwK ihre Schweißer-Schulungen in Koblenz an). Wir sprachen mit Standortleiter Frank Steiger und Vertriebsleiter Thorsten Gorszka.

„Es ist schade. Wir waren hier gerne“.

Für Frank Steiger und Thorsten Gorszka ist der Wechsel nicht frei von Wehmut.

„Es ist schade. Wir waren hier gerne“, sagen beide unisono mit ehrlichem Bedauern. Andererseits gibt es gute Gründe für den Wechsel nach Siegen-Geisweid. Denn im dortigen Berufsbildungszentrum (bbz) sind die räumlichen Bedingungen deutlich besser. So bietet die Werkstatt des bislang von der IHK Siegen betriebenen bbz beispielsweise 35 Schweißkabinen, in Wissen sind es 14. Weiteres Beispiel: In Siegen, so ist der Plan, sollen kleine Klassen gebildet werden, in denen angehende Schweißer, die etwa sprachlich noch Nachholbedarf haben, parallel zu ihrer praktischen Ausbildung unterrichtet werden – während das in Wissen ’nur’ individuell und ohne Lehrpersonal möglich war.

Doch gerade Letzteres ist ein starker Beleg für die besondere Innovationsfähigkeit am Standort Wissen. Zusammen mit dem Transformationsnetzwerk Traforce entwickelte Frank Steiger eine sogenannte Sprachbox, in der jeweils eine einzelne Person mittels eines Internetprogramms Fachbegriffe büffeln kann. Diese Box wird den Umzug nach Siegen nicht mitmachen. „Die bleibt hier“, sagt Standortleiter Steiger nüchtern, „diesen Prototyp gibt es nur hier, und das Projekt ist ausgelaufen.“

Teilnehmer aus der ganzen Region

Der 56-jährige Birken-Honigsessener schätzt das Netzwerk sehr, das er sich in den vergangenen Jahren in der Region aufgebaut hat – sowohl zu heimischen Metallbaubetrieben als auch zur Arbeitsagentur, zu den Jobcentern, zu Kommunen und Sozialträgern. Rund 150 Teilnehmer (und ganz wenige Teilnehmerinnen), die von Jobcentern aus der Region geschickt wurden (von Altenkirchen bis Montabaur, von Eitorf bis Betzdorf, von Windeck bis Westerburg), haben bei ihm erfolgreich die Ausbildung und Prüfung zum internationalen Schweißer durchlaufen. Groß ist auch die Zahl jener Schweißer, die zur regelmäßigen Auffrischung ihrer Kenntnisse von ihren Arbeitgebern entsandt werden. „Dazu muss man wissen“, sagt Thorsten Gorszka, „dass der Beruf des Schweißers nach wie vor stark nachgefragt, fachlich sehr anspruchsvoll und zudem gut vergütet ist.“

Aufgrund der individuellen Anforderungen ist die Aus- und Fortbildung modulartig zugeschnitten – bis zu maximal zehn Monate. Doch die Teilnehmer werkeln nicht nur in der Schweißkabine, beispielsweise gibt es Zusatzangebote für Geflüchtete sowie für Leute, die den Führerschein machen wollen. Zudem vermittelt Steiger auch Praktika.