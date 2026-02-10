Baustelle in Mudersbach
Warum sich die Arbeiten an der B62 verzögern
Die Arbeiten an der B62 sind weit vorgeschritten. Für den aktuellen Bauabschnitt sind nur noch wenige Restarbeiten zu machen.
Thomas Leurs

Über den Winter haben die Bauarbeiten an der B62 in Mudersbach geruht. Eigentlich sollte es bereits Mitte Januar mit der Großbaustelle weitergehen. Doch bis heute ist es ruhig auf dem Streckenabschnitt. Wir haben beim LBM nachgefragt.

Es ist derzeit eine der größten Baustellen im Oberkreis: die Arbeiten an der B62 in Mudersbach. Viele Berufspendler nach Siegen müssen seit Juli vergangenen Jahres deswegen größere Umwege nehmen. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits Mitte Januar weitergehen.

