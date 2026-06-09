Neue Unterführung Warum sich die Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof verzögern Thomas Leurs 09.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Baustelle am Betzdorfer Bahnhof ist mittlerweile für Reisende ein vertrauter Blick. Thomas Leurs

Die Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof sind aktuell noch deutlich zu sehen. Was wurde bereits geschafft? Welche Arbeiten stehen noch an? Und wann ist die Deutsche Bahn damit fertig? Wir haben nachgefragt.

Dass man am Betzdorfer Bahnhof vom Park-and-Ride-Parkplatz nicht mehr direkt auf den Bahnsteig kommt, daran haben sich die Bahnreisenden mittlerweile gewöhnt. Seit mittlerweile fast zweieinhalb Jahren ist die unmittelbare Verbindung gekappt. Grund ist einerseits die Reaktivierung des Gleises 107.







Artikel teilen

Artikel teilen