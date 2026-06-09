Die Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof sind aktuell noch deutlich zu sehen. Was wurde bereits geschafft? Welche Arbeiten stehen noch an? Und wann ist die Deutsche Bahn damit fertig? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Dass man am Betzdorfer Bahnhof vom Park-and-Ride-Parkplatz nicht mehr direkt auf den Bahnsteig kommt, daran haben sich die Bahnreisenden mittlerweile gewöhnt. Seit mittlerweile fast zweieinhalb Jahren ist die unmittelbare Verbindung gekappt. Grund ist einerseits die Reaktivierung des Gleises 107.