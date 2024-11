Freispruch vor dem Amtsgericht Warum Rätsel um Babyleiche von Oberisen ungelöst bleibt 20.11.2024, 16:38 Uhr

i In der Nähe dieses Stegs am Dorfweiher von Oberirsen wurde am 29. August 2022 die Babyleiche entdeckt. Jetzt ist der Fall juristisch abgeschlossen. Archivfoto: Heinz-Günter Augst Heinz-Günter Augst

Der Fall hatte vor gut zwei Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In einem Weiher in Oberirsen wurde Ende August 2022 eine Babyleiche entdeckt. Jetzt ist der rätselhafte Fall juristisch abgeschlossen worden. Doch viele Fragen bleiben.

Störung der Totenruhe - ein Tatvorwurf, der bei Gerichten eher selten auf der Tagesordnung steht. Doch genau darum ging es am Mittwoch am Amtsgericht Altenkirchen – im Nachgang zu einem Ereignis, das das kleine Dörfchen Oberirsen Ende August 2022 bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hatte.

