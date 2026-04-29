Wenn es zu einem Unfall kommt wie dem am vergangenen Freitag auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach, muss auch der Landesbetrieb Mobilität tätig werden. Weswegen die Behörde ausrückt, haben wir beim Dienststellenleiter nachgefragt.
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Auf der L280 zwischen den Ortsgemeinden Alsdorf und Schutzbach ist es am vergangenen Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Schnell sind bei solchen Ereignissen die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Bei Landes- und Kreisstraßen ist auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) vor Ort.