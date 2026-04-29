Zusammenstoß bei Schutzbach Warum nach einem Unfall der LBM anrückt Thomas Leurs 29.04.2026, 16:00 Uhr

i Beim Unfall am vergangenen Freitag gab es drei verletzte Personen, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Thomas Leurs

Wenn es zu einem Unfall kommt wie dem am vergangenen Freitag auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach, muss auch der Landesbetrieb Mobilität tätig werden. Weswegen die Behörde ausrückt, haben wir beim Dienststellenleiter nachgefragt.

Auf der L280 zwischen den Ortsgemeinden Alsdorf und Schutzbach ist es am vergangenen Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Schnell sind bei solchen Ereignissen die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Bei Landes- und Kreisstraßen ist auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) vor Ort.







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