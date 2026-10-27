So wie es das rheinland-pfälzische Bestattungsrecht erlaubt, will auch die Stadt Wissen auf ihrem kommunalen Friedhof einen Bereich für Tuchbestattungen ausweisen. Auch der Migrationsbeirat befasste sich jüngst damit.
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Erst kürzlich hat der Wissener Stadtrat das neue Gestaltungskonzept für den kommunalen Waldfriedhof beschlossen und zugleich mehrheitlich entschieden, im nun vorgesehenen Grabfeld für Tuchbestattungen keinen separaten Bereich für Beerdigungen von Menschen muslimischen Glaubens auszuweisen.