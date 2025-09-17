Brandanschläge im AK-Land Warum lassen sich Menschen zu Straftaten drängen? 17.09.2025, 18:00 Uhr

i Gefangen in der Hörigkeit: Wie gelingt es Menschen, andere so zu manipulieren, dass sie sogar bereit sind, Straftaten zu begehen? In einem Interview beleuchten wir mögliche Hintergründe. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Vor dem Koblenzer Landgericht muss sich derzeit ein junges Trio aus dem Kreis Altenkirchen unter anderem wegen Brandstiftung verantworten. Eine Frau soll die Mitangeklagten zu den Taten gedrängt haben. Ein Fall von Hörigkeit und Manipulation?

Der Fall, der aktuell vor dem Landgericht in Koblenz verhandelt wird, ist alles andere als alltäglich. Eine 22-Jährige aus dem AK-Land soll laut Anklage diverse Straftaten angezettelt und selbst auch mit ausgeübt zu haben. Und das, weil sie offenbar leicht aus der Haut fährt.







