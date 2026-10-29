Lesetrend im Westerwald
Warum kommt „New Adult“-Literatur so gut an?
„Cozy Romance“: Titel wie „Cinnamon Spice Love“, „You, again“ oder „Warm me in Winter“ sind auf dem aktuellen Thementisch der Al
„Cozy Romance“: Titel wie „Cinnamon Spice Love“, „You, again“ oder „Warm me in Winter“ sind auf dem aktuellen Thementisch der Altenkirchener Buchhandlung „Thalia“ zu finden - verlockende Kuschelromane, die zum Jahresende sehr gut verkauft werden, wie Mitarbeiterin Alexandra Stotz berichtet.
Julia Hilgeroth-Buchner

New‑Adult‑Romane erobern den Westerwald: Bunte Reihen, heiße Romance und fantastische Welten ziehen junge Leser an. Buchhändlerinnen freuen sich – warnen aber vor dunklen, problematischen Dark‑Romance‑Titeln.

Lesezeit 2 Minuten
„Lesen? Nein danke!“ Dass sich junge Menschen nicht mehr mit Büchern beschäftigen, scheint seit Jahren ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Die Buchhandlungen im Wäller Land machen allerdings andere Erfahrungen. Denn die sogenannte Young-Adult- und New-Adult-Literatur findet auch in der Region immer mehr begeisterte Fans.
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