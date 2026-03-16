Diverse Delikte im AK-Land
Warum Klau von zwei Feuerzeugen vor Landgericht landet
Weil er unter anderem zwei Feuerzeuge aus einem Betzdorfer Kiosk gestohlen haben soll, muss sich ein 36-Jähriger aktuell vor dem
Weil er unter anderem zwei Feuerzeuge aus einem Betzdorfer Kiosk gestohlen haben soll, muss sich ein 36-Jähriger aktuell vor dem Landgericht Koblenz verantworten.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Führt der Weg eines 36-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen direkt von der Anklagebank in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt? Diese Frage muss das Landgericht Koblenz beantworten. 

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Für sich genommen ist jedes einzelne Delikt aus dem „Stoff“, für den es Amtsgerichte gibt. Und doch muss sich der 36-jährige Bernd D. (Name von der Redaktion geändert) aus dem Kreis Altenkirchen vor einem Landgericht verantworten. Grund dafür ist, dass das Amtsgericht Betzdorf drei Fälle zu einer gemeinsamen Entscheidung verbunden und zu einer Übernahme am Landgericht Koblenz vorgelegt hat.

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Kreis AltenkirchenJustiz

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