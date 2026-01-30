Welche medizinischen Leistungen sollen und können künftig im ehemaligen Krankenhaus in Altenkirchen angeboten werden? Darüber haben wir mit Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, gesprochen.
Bekommt Altenkirchen eine Regioklinik dort, wo einst das DRK-Krankenhaus Patienten versorgte? Für Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, geht es dabei nicht um den Namen, der letztlich auf einem Schild am Eingang steht.