Regioklinik nach Altenkirchen?
Warum Jüngerich „medizinische Wiedergutmachung“ fordert
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, macht sich für eine Verbesserung des medizinischen Versorgungsangebots in Altenkirchen stark.
Annika Stock

Welche medizinischen Leistungen sollen und können künftig im ehemaligen Krankenhaus in Altenkirchen angeboten werden? Darüber haben wir mit Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, gesprochen. 

Bekommt Altenkirchen eine Regioklinik dort, wo einst das DRK-Krankenhaus Patienten versorgte? Für Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, geht es dabei nicht um den Namen, der letztlich auf einem Schild am Eingang steht.

