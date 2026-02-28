Reaktion aus Altenkirchen
Warum Jüngerich das Aus für Schmerztagesklinik bedauert
Für Bürgermeister Fred Jüngerich beinhalten strategische Entscheidungen auch eine moralische Verpflichtung.
Annika Stock

Die Nachricht kam plötzlich und reiht sich ein in viele negative Entwicklungen in Altenkirchen – mit Blick auf die medizinische Versorgung. Die Schmerztagesklinik samt Schmerzambulanz ist inzwischen geschlossen. Wir sprachen mit dem Bürgermeister.

Lesezeit 1 Minute
Erst am Donnerstag hat das Diakonie-Klinikum Kirchen unserer Zeitung bestätigt, dass man die Schmerztagesklinik und Schmerzambulanz am Leuzbacher Weg in Altenkirchen nicht länger fortführen werde. Bereits am Montag werden die Türen dort nicht mehr aufgehen.

