CDU-Mann für Betzdorf/Kirchen Warum Johannes Behner nicht an der Haustür klingelt Markus Kratzer 12.02.2026, 19:30 Uhr

i Über den Dächern von Dauersberg: Hier am Aussichtspunkt oberhalb des Betzdorfer Stadtteils fühlt sich der CDU-Direktkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) besonders wohl. Markus Kratzer

Der Betzdorfer Stadtbürgermeister hat ein Ziel: Nach dem 22. März will Johannes Behner den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) in Mainz vertreten. Wie sieht der Wahlkampf des CDU-Politikers aus? Was will er im Landtag bewegen? Wir sprachen mit ihm.

Wir treffen uns am Aussichtspunkt über Dauersberg. Dort, wo in der Vorweihnachtszeit der Hüttenzauber „Unterm Stern“ einlädt, erklärt Johannes Behner, wie am 22. März sein landespolitischer Stern aufgehen soll. „Hier bin ich schon mit meinen Eltern als Kind Schlitten gefahren, hier finde ich heute mit meiner Familie bei Spaziergängen Ruhe“, verrät der Betzdorfer Stadtbürgermeister, der als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) in ...







Artikel teilen

Artikel teilen