Für den kommenden Montag müssen sich die Autofahrer in Betzdorf auf Staus einstellen. Denn ab 7.15 Uhr finden umfangreiche Kontrollarbeiten an der Sieg- und Hellerbrücke sowie an Schilderbrücken statt.

Am kommenden Montag, 31. März, finden ab circa 7.15 Uhr umfangreiche Kontrollarbeiten an der Sieg- und Hellerbrücke sowie an vier Schilderbrücken in diesem Bereich statt. Das schreibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in seiner Pressemitteilung. Hierfür muss die Verkehrsführung durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Betzdorf abschnittweise umgestellt werden.

Begonnen wird mit der Kontrolle der Siegbrücke – auch „Aka-City-Brücke“ genannt. Dabei kommt ein sogenanntes Untersichtgerät zum Einsatz. Damit können die LBM-Mitarbeiter direkt unterhalb der Brücke deren Zustand überprüfen. Doch das Gerät braucht Platz und deshalb muss der Verkehr entsprechend umgeleitet und jeweils ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Pendler müssen sich also auf eine längere Fahrt einstellen.

Auch die Beschilderung über der Straße wird kontrolliert

Der Brückenprüftrupp des LBM Rheinland-Pfalz führt an dem Bauwerk über die zweigleisige Rhein-Sieg-Strecke sowie über die Sieg eine Bauwerksprüfung durch. Auch die Schilderbrücken, auf dem die sogenannten Vorwegweiser montiert sind, müssen mithilfe eines Steigers gecheckt werden. Wenn die Arbeiten an der Siegbrücke abgeschlossen sind, geht es weiter zur Hellerbrücke beziehungsweise Hindenburgbrücke unweit der Stadthalle. Dafür werde das Untersichtgerät dann umgesetzt.

Während der gesamten Maßnahmen wird der laufende Verkehr mittels Warnleitanhängern auf andere Fahrspuren umgeleitet, wie der LBM weiter mitteilt. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich wird auf 30 km/h reduziert. Die Polizei Betzdorf soll ebenfalls vor Ort sein, wenn die Verkehrsführungen umgestellt werden müssen. Die Arbeiten werden den Großteil des Tages in Anspruch nehmen und sollen laut LBM voraussichtlich um circa 16.30 Uhr abgeschlossen sein.

Die Straßenmeisterei Betzdorf bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die anstehenden sicherheitsrelevanten Arbeiten und empfiehlt, am kommenden Montag längere Wartezeiten einzurechnen.