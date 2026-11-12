Betzdorfer „Beamten-Affäre“ Warum im Fall Brato 245.000 Euro offenbleiben 12.11.2026, 08:30 Uhr

i Bürgermeister Joachim Brenner (rechts) und sein Vorgänger Bernd Brato zum Start der fusionierten Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Inzwischen hat die VG mit ihrem Ex-Verwaltungschef in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ einen Vergleich geschlossen. Claudia Geimer/Archiv. Claudia Geimer

Bernd Brato ließ als Verbandsgemeindebürgermeister einen Beamten im Homeoffice „versauern“, der Mann kassierte fünf Jahre lang fürs Nichtstun volle Bezüge. Inzwischen ist die Schadensregulierung geregelt. Darüber sprachen wir mit Bratos Nachfolger.

125.000 Euro zahlt Ex-Bürgermeister Bernd Brato aus seinem Privatvermögen, 225.000 Euro kommen von einer Versicherung: In der Betzdorfer „Beamtenaffäre“, bei der es darum ging, dass ein Beamter im Homeoffice keine Aufträge erhielt und dennoch voll bezahlt wurde, haben sich die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und der SPD-Politiker auf einen Vergleich geeinigt.







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