Große Abweichungen im Kreis Warum im AK-Land Umlage nicht gleich Umlage ist

i Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, ist auch Vorsitzender der Kreisgruppe Altenkirchen im Gemeinde- und Städtebund. Annika Stock

Die höchste Verbandsgemeindeumlage erhebt Wissen mit 48 Prozent, den niedrigsten Satz die VG Daaden-Herdorf mit 18 Prozent. Wie kommt ein solcher Unterschied von 30 Prozentpunkten zustande? Wir haben mit Bürgermeister Fred Jüngerich gesprochen.

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses hat die Verwaltung mitgeteilt, dass man die Kreisumlage 2026 konstant bei 45,5 Prozent belassen will. Dies geschehe auch mit Blick auf die Verbandsgemeinde Wissen, wo die Belastungsgrenze, die vom Rechnungshof auf 96 Prozent beziffert wird, als erreicht gilt.







