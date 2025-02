Die Chancen der Direktbewerber Warum Ellen Demuth am Sonntag als Favoritin gilt 20.02.2025, 18:00 Uhr

i Auch wenn ihr Plakat an dieser Plakatwand etwas von der Witterung lädiert ist - Ellen Demuth (CDU) gilt als klare Favoritin auf das Direktmandat im Wahlkreis 196. Sonja Roos

Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Vier Frauen und fünf Männer bewerben sich im Wahlkreis 196 (Neuwied/Altenkirchen) um das Direktmandat. Aber wer hat die größten Chancen? Darauf gibt ein wissenschaftliches Modell (vielleicht) eine Antwort.

Die Spannung steigt. Wer macht bei der Bundestagswahl am Sonntag das Rennen? Wer wird Kanzler? Wie sieht die neue Regierungskoalition aus? Was die Menschen in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied zudem beschäftigt: Wer holt das Direktmandat im Wahlkreis 196 – und reicht der Sieg aus, um auch tatsächlich das Ticket für Berlin zu lösen?

