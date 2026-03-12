Amtsgericht Altenkirchen
Warum eine Ladendiebin Lebensmittel gestohlen hat
Am Amtsgericht Altenkirchen wurde jetzt der Fall einer Ladendiebin verhandelt.
Am Amtsgericht Altenkirchen wurde jetzt der Fall einer Ladendiebin verhandelt.
Werner Klak

Was der Paragraf 244 des Strafgesetzbuches unter anderem als „Diebstahl mit Waffen“ definiert, wurde jetzt vor dem Amtsgericht Altenkirchen verhandelt. Am Ende zeichnete das Urteil ein anderes Bild.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung hat eine Angeklagte vor dem Amtsgericht der Kreisstadt Altenkirchen erhalten. Ferner soll die Frau 40 Sozialstunden ableisten. Sie hatte sich des Diebstahls schuldig gemacht und bekommt nun einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt, so der Urteilsspruch.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren