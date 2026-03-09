Die Attacke auf einen Grünebacher Anfang des Jahres befeuerte die Betzdorfer Innenstadtdebatte. Nun, nachdem der mutmaßliche Haupttäter gefasst ist, ist absehbar, dass die Öffentlichkeit ihn auf Gericht nicht zu Gesicht bekommen wird.
Seit Wochen bewegt der Angriff auf einen Grünebacher, der am 3. Januar in der Betzdorfer Innenstadt krankenhausreif geprügelt wurde, die Region. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei gab es vor Kurzem einen Durchbruch: Ein 19-jähriger Hauptverdächtiger wurde festgenommen, zudem wurde ein 15-jähriger Mittäter identifiziert – beides deutsche Staatsbürger.