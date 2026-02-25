Abschied aus Rennerod
Warum die Thomas GmbH nun voll auf Herdorf setzt
Die Thomas GmbH fokussiert sich auf seinen Herdorfer Stammsitz im Kreis Altenkirchen.
Der Automobilzulieferer Thomas verlässt Rennerod und konzentriert sich auf den Standort Herdorf. Ziel ist eine höhere Effizienz am Stammsitz im Kreis Altenkirchen. Wie das Unternehmen seine Belegschaft reduzieren will – ohne jemanden zu entlassen.

Diese Nachricht dürfte zweigeteilt aufgenommen werden: Die Thomas GmbH (ehemals Thomas Magnete) konzentriert ihre Kräfte und macht Herdorf zum alleinigen Zentrum ihrer Produktion und Logistik. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert, werden sämtliche Aktivitäten des Standorts Rennerod im Westerwaldkreis an den Herdorfer Hauptsitz im Kreis Altenkirchen verlagert.

