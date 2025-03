Der Brand- und Katastrophenschutz gehört zu den Hauptaufgaben einer Verbandsgemeinde. In der VG Wissen gehen damit grundlegende Umwälzungen einher - und Probleme, die gelöst werden müssen.

Gesucht wird ein mindestens 8000 Quadratmeter großes, günstig gelegenes Grundstück in Wissen. Käufer könnte die Verbandsgemeinde Wissen sein, denn die hat es jetzt schwarz auf weiß, dass für die bisherige Feuerwache an der B62 ein Nachfolger her muss.

Diese Einschätzung eines beauftragten Architekturbüros aus Darmstadt wurde in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses für Finanzen, Bauen und Zukunft besprochen. Architekt Andreas Dech präsentierte den Ausschussmitgliedern drei Umbauvarianten, allerdings nicht ohne festzustellen: „Das Grundstück wird immer zu klein bleiben.“ Minuspunkte gibt es sowohl für die Anfahrts- und Parksituation als auch vor allem für die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge in der Halle: Dass die Fahrzeuge dort in zwei Reihen hintereinander parken sei schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, verkniff er sich eine derbere Wortwahl.

Gebäude ist nicht mitgewachsen

Das bestehende Gebäude ist Baujahr 1980 und wurde damals für sieben Fahrzeuge und rund 30 aktive Wehrleute errichtet. Heute sind es elf Fahrzeuge und ungefähr 80 Feuerwehrfrauen und -männer, die pro Jahr zu etwa 130 bis 150 Einsätzen ausrücken (also circa das Vierfache des einstmaligen Alarmierungswertes). Zu den Mängeln zählen ferner die fehlende Abgasabsauganlage und die nicht vorhandene Schwarz-Weiß-Trennung, Letztere soll verhindern, dass kontaminierte Einsatzuniformen in Kontakt kommen mit sauberer Kleidung.

Ungeachtet der fehlenden Fläche (Feuerwache: 3230 Quadratmeter, Bauhof auf der anderen Seite der Weststraße: 3785 Quadratmeter) schlägt die Machbarkeitsstudie für den jetzigen Standort drei Erweiterungsvarianten vor und kommt dabei auf grobe Kostenkalkulationen zwischen 8 und 12,5 Millionen Euro. Ein gravierendes Problem besteht demnach darin, dass mindestens 30 Pkw-Stellplätze gebraucht werden, die sich aber kaum realisieren lassen. Suboptimal geeignet ist zudem die Weststraße, weder als Zufahrtsweg noch als Parkraum. Generell, so Dech, mangele es bei einer eventuellen Erweiterung an einem sicheren Verkehrskonzept.

„Bis auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen sollte hier kein weiterer Cent rein fließen.“

Architekt Andreas Dech findet im Ausschuss deutliche Worte zur bestehenden Feuerwache in Wissen.

In seinem Resümee kam der erfahrene Architekt zu dem Schluss, dass der Standort nicht zukunftsfähig ist: „Bis auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen sollte hier kein weiterer Cent rein fließen.“ Für Bürgermeister Berno Neuhoff waren die Ausführungen nicht unbedingt eine Überraschung, dennoch nannte er sie„ernüchternd“.

Auf die Frage von André Kraft (SPD), ob unter Umständen eine Art Parkdeck auf dem Dach der Fahrzeughalle möglich sei, gab sich Dech wenig optimistisch. Es fehle schlicht der Platz für die Auffahrt, und es könne keine Lösung sein, wenn alle Einsatzkräfte durch das Wohngebiet an der Weststraße fahren müssten. Andererseits sei auch eine Tiefgarage prinzipiell möglich („eine Frage des Geldes“). Die Weststraße, so erklärte Wehrführer David Musall, werde von etwa 30 Prozent der Einsatzkräfte als Anfahrtsweg genutzt: „Aber es ist eng.“ Den absoluten Handlungsbedarf erkannte auch Hubert Becher (CDU), gleichzeitig sei Geduld gefragt.