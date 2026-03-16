Millionen fließen ins AK-Land Warum der Kreis Altenkirchen Hand etwas weiter aufhält Markus Kratzer 16.03.2026, 08:00 Uhr

i Kreisverwaltung und Bürgermeister im AK-Land haben sich auf einen neuen Verteilschlüssel für das Sondervermögen geeinigt. Jetzt muss der Kreistag noch zustimmen. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Wer freut sich nicht über einen satten Geldbetrag, den der Bund locker macht, damit auch Kommunen in Infrastruktur und Klimaneutralität investieren können? Aber wie viel aus dem 500-Milliarden-Paket kommt im AK-Land an? Und wer bekommt was?

Es gibt sicher unangenehmere Themen, mit denen sich ein Kreisausschuss angesichts klammer kommunaler Kassen so beschäftigt als die Verteilung von Millionenbeträgen. Doch ganz so leicht war es nicht, bis die Sitzungsvorlage ausgehandelt war, über die jetzt in Altenkirchen abgestimmt wurde.







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