Wer freut sich nicht über einen satten Geldbetrag, den der Bund locker macht, damit auch Kommunen in Infrastruktur und Klimaneutralität investieren können? Aber wie viel aus dem 500-Milliarden-Paket kommt im AK-Land an? Und wer bekommt was?
Lesezeit 2 Minuten
Es gibt sicher unangenehmere Themen, mit denen sich ein Kreisausschuss angesichts klammer kommunaler Kassen so beschäftigt als die Verteilung von Millionenbeträgen. Doch ganz so leicht war es nicht, bis die Sitzungsvorlage ausgehandelt war, über die jetzt in Altenkirchen abgestimmt wurde.