Statistisches Strohfeuer Warum der Kreis Altenkirchen finanziell kein Krösus ist 16.10.2025, 20:30 Uhr

i Ist der Kreis Altenkirchen landesweit Klassenprimus bei den Finanzen:? Im Kreishaus wurde nachgerechnet - und festgestellt: Die Zahlen aus dem Statistischen Landesamt haben nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Markus Kratzer

„Statistik schön und gut, wenn die Zahlen nicht wären“, hatte es einmal der Schriftsteller und Maler Erhard Blanck formuliert. Ein solches Zahlenwerk hatte jüngst im Kreis Altenkirchen kurz Begeisterung, bald danach aber Ernüchterung ausgelöst.

Wenn das Statistische Landesamt Zahlen über die Finanzsituation in Rheinland-Pfalz vorlegt, fängt man im AK-Land erfahrungsgemäß am besten von unten zu lesen an. Denn auf Rosen ist die Region an Sieg und Wied wahrlich nicht gebettet. Umso erstaunlicher dann eine aktuelle Meldung aus Bad Ems: Der Kreis Altenkirchen hat im ersten Halbjahr 2025 als einziger der 24 Landkreise einen positiven Finanzierungssaldo erzielt: Einnahmen übersteigen demnach ...







