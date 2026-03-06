Über dem Neubaugebiet
Warum das Herdorfer Denkmal derzeit eingezäunt ist
Im Wald über dem Neubaugebiet steht das Herdorfer Kriegerdenkmal. Derzeit ist es eingezäunt - denn es gibt Pläne für das Türmchen.
Johannes Mario Löhr

Warum ist eigentlich das Herdorfer Kriegerdenkmal über dem Neubaugebiet eingezäunt? Stadtchef Uwe Geisinger hat unserer Zeitung Rede und Antwort gestanden. Vorab sei verraten: Es gibt erste Ideen für das alte Bauwerk im Wald über der Stadt.

Spaziergängern oder Anwohnern über dem Herdorfer Neubaugebiet dürfte es aufgefallen sein: Das Herdorfer Kriegerdenkmal ist bereits seit einiger Zeit eingezäunt. Unsere Zeitung hat nun bei Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger nachgefragt, was es damit auf sich hat.

