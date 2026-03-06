Warum ist eigentlich das Herdorfer Kriegerdenkmal über dem Neubaugebiet eingezäunt? Stadtchef Uwe Geisinger hat unserer Zeitung Rede und Antwort gestanden. Vorab sei verraten: Es gibt erste Ideen für das alte Bauwerk im Wald über der Stadt.
Spaziergängern oder Anwohnern über dem Herdorfer Neubaugebiet dürfte es aufgefallen sein: Das Herdorfer Kriegerdenkmal ist bereits seit einiger Zeit eingezäunt. Unsere Zeitung hat nun bei Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger nachgefragt, was es damit auf sich hat.