Über dem Neubaugebiet Warum das Herdorfer Denkmal derzeit eingezäunt ist Johannes Mario Löhr 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Im Wald über dem Neubaugebiet steht das Herdorfer Kriegerdenkmal. Derzeit ist es eingezäunt - denn es gibt Pläne für das Türmchen. Johannes Mario Löhr

Warum ist eigentlich das Herdorfer Kriegerdenkmal über dem Neubaugebiet eingezäunt? Stadtchef Uwe Geisinger hat unserer Zeitung Rede und Antwort gestanden. Vorab sei verraten: Es gibt erste Ideen für das alte Bauwerk im Wald über der Stadt.

Spaziergängern oder Anwohnern über dem Herdorfer Neubaugebiet dürfte es aufgefallen sein: Das Herdorfer Kriegerdenkmal ist bereits seit einiger Zeit eingezäunt. Unsere Zeitung hat nun bei Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger nachgefragt, was es damit auf sich hat.







Artikel teilen

Artikel teilen