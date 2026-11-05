Betzdorfer „Beamten-Affäre“
Warum das Amtsgericht im Fall Brato noch Zeit braucht
In der „Beamten-Affäre“ hat das Betzdorfer Amtsgericht zu entscheiden, ob es die Anklage gegen Bernd Brato zulässt und damit ein
In der „Beamten-Affäre“ hat das Betzdorfer Amtsgericht zu entscheiden, ob es die Anklage gegen Bernd Brato zulässt und damit ein Hauptverfahren eröffnet oder nicht.
Thomas Leurs

Wird die Anklage der Koblenzer Staatsanwaltschaft gegen Bernd Brato vom Betzdorfer Amtsgericht zugelassen und muss sich der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister einem Verfahren stellen? Darüber haben wir mit Direktorin Tanja Becher gesprochen.

Lesezeit 1 Minute
Ob es in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ zu einem Hauptverfahren kommen wird, bei dem sich der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Bernd Brato, verantworten muss, entscheidet das Amtsgericht Betzdorf. Das kann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Direktorin Tanja Becher gegenüber unserer Zeitung erläutert.
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