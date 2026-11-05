Wird die Anklage der Koblenzer Staatsanwaltschaft gegen Bernd Brato vom Betzdorfer Amtsgericht zugelassen und muss sich der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister einem Verfahren stellen? Darüber haben wir mit Direktorin Tanja Becher gesprochen.
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Ob es in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ zu einem Hauptverfahren kommen wird, bei dem sich der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Bernd Brato, verantworten muss, entscheidet das Amtsgericht Betzdorf. Das kann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Direktorin Tanja Becher gegenüber unserer Zeitung erläutert.