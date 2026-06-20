VRM und Kreis skeptisch
Warum das 5,50-Euro-Tagesticket im AK-Land nicht kommt 
Der Busbahnhof in Wissen: Auch künftig richtet sich der Preis für eine Fahrt nach dem Tarifsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Mo
Der Busbahnhof in Wissen: Auch künftig richtet sich der Preis für eine Fahrt nach dem Tarifsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel. Eine Tagespreis-Pauschale für den Kreis Altenkirchen ist wohl vom Tisch.
Thomas Hoffmann

FDP, CDU und FWG im Kreistag von Altenkirchen haben sich für die Einführung eines 5,50-Euro-Tagestickets für Bus und Bahn stark gemacht. Doch das Ergebnis eines Prüfauftrags an die Verwaltung bremst diesen Vorstoß aus.

Lesezeit 3 Minuten
Einen einheitlichen Tagespreis im AK-Land für die Nutzung von Bussen und Bahnen wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Dies ist das Ergebnis eines Prüfauftrags, das die Verwaltung dem Kreistag jetzt vorgestellt hat. Die Fraktionen von FDP, CDU und FWG hatten sich für einen Ticketpreis von 5,50 Euro stark gemacht, doch sowohl der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) als auch die Kreisverwaltung bewerten ein solches Ansinnen negativ.

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