Musik ist das Wichtigste Warum @coustics lieber vor kleinem Publikum spielt Gaby Wertebach 25.07.2026, 12:00 Uhr

i Kurze Pause beim Probenabend der @coustics beim Besuch der Rhein-Zeitung. Gaby Wertebach

Kürzlich hat die Band @coustics ein viel umjubelte Wunschkonzert in Alsdorf gegeben. Unsere Zeitung hat den Musikern bei ihrer Probe einen Besuch abgestattet. Und so einiges über die Band erfahren.

Sie haben jede Menge Fans, die vierköpfige lokale Band@coustics, die am vergangenen Samstag im Garten der Stadthalle ein viel umjubeltes Wunschkonzert gab, dessen Erfolg sicht- und hörbar auf Herzblut und Live-Präsenz basierte. Doch wer die Musiker nur auf ihre Musik reduziert, der liegt falsch.







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