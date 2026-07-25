Kürzlich hat die Band @coustics ein viel umjubelte Wunschkonzert in Alsdorf gegeben. Unsere Zeitung hat den Musikern bei ihrer Probe einen Besuch abgestattet. Und so einiges über die Band erfahren.
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Sie haben jede Menge Fans, die vierköpfige lokale Band@coustics, die am vergangenen Samstag im Garten der Stadthalle ein viel umjubeltes Wunschkonzert gab, dessen Erfolg sicht- und hörbar auf Herzblut und Live-Präsenz basierte. Doch wer die Musiker nur auf ihre Musik reduziert, der liegt falsch.