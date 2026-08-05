Fahrerin der Spedition Höhner
Warum „Biene“ ein Kinderbuch zur Logistik schrieb
Sabrina Ofzareck, vielen nur bekannt als „Biene“, zeigt stolz das interaktive Kinderbuch „Spedition Höhner“. Hinter ihr ist ihr
Sabrina Ofzareck, vielen nur bekannt als „Biene“, zeigt stolz das interaktive Kinderbuch „Spedition Höhner“. Hinter ihr ist ihr LKW „Jardis“ zu sehen.
Annika Stock

Sabrina Ofzareck, vielen nur bekannt als „Biene“, ist seit sechs Jahren Berufskraftfahrerin bei der Spedition Höhner in Weyerbusch. Aus Eigeninitiative hat sie ein Kinderbuch geschrieben, das verschiedene Berufe in der Logistik näherbringt. 

Lesezeit 5 Minuten
Ein Herz für Kinder und ein besonders großes für ihre Nichte hat Sabrina Ofzareck aus Reiferscheid. Die 34-Jährige, die vielen als „Biene“ bekannt ist, ist seit sechs Jahren Berufskraftfahrerin bei der Weyerbuscher Spedition Höhner. Hier fährt sie einen 40-Tonner im nationalen Fernverkehr.
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