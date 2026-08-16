Fachverkäuferin gibt Einblicke Warum Betzdorfer Fleischspezialitäten aus Daaden mögen Daniel-D. Pirker 16.08.2026, 09:00 Uhr

i Verkäuferin Sonja Helsper (links) geht voll auf in ihrem Job im Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt aus Daaden. Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Premiere auf dem Wochenmarkt Betzdorf ist geglückt. Nun gibt die für den Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt zuständige Mitarbeiterin exklusive Einblicke – samt ihrer Annahme, wieso die Kunden in der Sieg-Heller-Stadt so großes Interesse zeigten.

Die Premiere ist geglückt, die Kunden sind zufrieden und Dirk Schmidt ebenfalls. Vergangenen Dienstag startete seine Daadener Metzgerei auf dem Betzdorfer Wochenmarkt mit einem Verkaufsstand. Angesprochen auf das erste Mal auf dem Wochenmarkt bilanziert der Inhaber wenige Tage später noch: „Ich bin begeistert.







Artikel teilen

Artikel teilen