Fachverkäuferin gibt Einblicke
Warum Betzdorfer Fleischspezialitäten aus Daaden mögen
Verkäuferin Sonja Helsper (links) geht voll auf in ihrem Job im Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt aus Daaden.
Verkäuferin Sonja Helsper (links) geht voll auf in ihrem Job im Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt aus Daaden.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Premiere auf dem Wochenmarkt Betzdorf ist geglückt. Nun gibt die für den Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt zuständige Mitarbeiterin exklusive Einblicke – samt ihrer Annahme, wieso die Kunden in der Sieg-Heller-Stadt so großes Interesse zeigten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Premiere ist geglückt, die Kunden sind zufrieden und Dirk Schmidt ebenfalls. Vergangenen Dienstag startete seine Daadener Metzgerei auf dem Betzdorfer Wochenmarkt mit einem Verkaufsstand. Angesprochen auf das erste Mal auf dem Wochenmarkt bilanziert der Inhaber wenige Tage später noch: „Ich bin begeistert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren