Bodenrichtwerte ausgewertet Warum Baugrundstücke im AK-Land an Wert zugelegt haben Markus Kratzer 10.11.2026, 20:00 Uhr

i Grundstückswerte haben im Kreis Altenkirchen in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich angezogen, hat das Portal „Grundradar.de“ herausgefunden. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Bei so mancher rheinland-pfälzischen Statistik findet sich der Kreis Altenkirchen auf hinteren Rängen wieder. Die Randlage und eine eingeschränkte Infrastruktur werden dafür häufig als Erklärung bemüht. Doch das ist nicht in jedem Ranking der Fall.

Die Eigentümer wird es freuen, potenzielle Käufer dürfte es weniger amüsieren. Im AK-Land sind Grundstücke für die Wohnbebauung in den zurückliegenden vier Jahren deutlich teurer geworden. Nach Berechnungen des Portals „Grundradar.de“ sind die amtlichen Bodenrichtwerte im Median um 20 Prozent gestiegen.







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