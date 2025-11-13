Warenzentrale schließt bald Warum Bauern über RWZ-Aus in Altenkirchen sauer sind 13.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Raiffeisen-Warenzentrale Rhein-Main schließt Ende November ihren Standort in Altenkirchen. Der Raiffeisenmarkt in unmittelbarer Nachbarschaft ist davon nicht betroffen. Markus Kratzer

Die Raiffeisen-Warenzentrale (RWZ) schließt Ende November ihren Standort in Altenkirchen. Was heißt das für die heimischen Landwirte? Wir haben nachgefragt.

Auch wenn die heimischen Landwirte schon vor der Öffentlichkeit darüber im Bilde waren, dass Ende November die Raiffeisen-Warenzentrale (RWZ) in Altenkirchen dichtmacht: Schmecken tut ihnen das nicht, was sie da aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und so macht Markus Mille, als Geschäftsführer im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau zuständig für die Kreise Altenkirchen, Westerwald und Neuwied, keinen Hehl aus der Enttäuschung, die die ...







Artikel teilen

Artikel teilen