Jürgen Becker in Horhausen Warum auch das Westerwaldlied nicht fehlen darf Markus Kratzer 26.02.2026, 17:00 Uhr

i Jürgen Becker tritt am 14. März mit seinem Programm "Deine Disco" in Horhausen auf. Sven Knoch

Politik, Platten, Protest und Pointen in einer mitreißenden Radioshow auf der Bühne live gemischt. Das verspricht der Kabarettist Jürgen Becker auch vor seinem Auftritt am 14. März in Horhausen. Wir haben mit ihm über „Deine Disco“ gesprochen.

Kabarettist und Autor Jürgen Becker präsentiert am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen sein Programm „Deine Disco“. „Man taucht satirisch tief in die Soundfiles der bewegten Jugend ein und rettet damit am Ende sogar die Zukunft“, heißt es in der Presseinfo.







