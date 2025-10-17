Feuer im Altenkirchener Land Warum Alexander D. das Leben zweier Menschen riskierte 17.10.2025, 15:00 Uhr

i Der heute 21-jährige Angeklagte gibt vor dem Landgericht zu, in einem Haus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Feuer gelegt zu haben. Doch was trieb ihn an? Markus Kratzer

Weil er Wut auf seinen Bruder hatte, soll ein heute 21-Jähriger die Matratze in dessen Zimmer angezündet haben – mit verheerenden Folgen. Durch das Feuer werden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt. Was der junge Mann vor Gericht zu der Tat sagt.

Er sitzt ruhig und beherrscht im weißen Hemd im Verhandlungssaal des Landgerichts Koblenz. Alexander D. (Name von der Redaktion geändert) gibt bereitwillig Antworten auf die Fragen des Richters und der Staatsanwältin. Dem heute 21-Jährigen wird zur Last gelegt, für den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im September 2022 verantwortlich zu sein.







Artikel teilen

Artikel teilen