Er war obdachlos, als er 2023 und 2024 die Taten im AK-Land begangen haben soll, für die er sich nun vor Gericht verantworten muss. Hat eine paranoide Schizophrenie ihn dazu gedrängt? Wie hat sich das Leben von Martin V. im Gefängnis verändert?

Er verfolgt den Prozess ruhig und aufmerksam, lässt sich im Gespräch mit der Richterin auf Fragen ein – wenn auch nicht auf alle. Martin V. (Name von der Redaktion geändert), wird zur Last gelegt, in den Jahren 2023 und 2024 eine Vielzahl von Diebstählen im Kreis Altenkirchen begangen zu haben. Auch soll er sexuell übergriffig geworden sein und sich unter anderem mehrfach in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben.

Welche Rolle spielt bei den Taten die paranoide Schizophrene, die 1999 bei dem 44-Jährigen diagnostiziert wurde und wegen der er seit dieser Zeit auch in Behandlung war? Er bekam Medikamente verschrieben, die er aber nur unregelmäßig eingenommen habe, wie er aussagt. Er will, insbesondere wenn er die Tabletten weggelassen habe, Stimmen gehört haben, die ihm auch suggeriert hätten, Gegenstände aus Supermärkten oder Tankstellen einzustecken und ohne zu bezahlen mitzunehmen. An die sexuellen Anschuldigungen will er dagegen keine Erinnerung mehr haben.

„Ich hätte einen Platz in einer Obdachloseneinrichtung haben können, habe mich aber nicht darum gekümmert.“

Der Angeklagte Martin V. berichtet vor dem Landgericht über sein Leben vor der Festnahme.

Keine einfache Aufgabe für den Sachverständigen Daniel Turner, auf dessen Einschätzungen es wohl bei diesem Prozess sehr ankommen wird. Der Diplom-Psychologe fragt immer wieder nach, erhält von V. in den meisten Punkten ebenso bereitwillig Auskunft wie Richterin Julia Rau, die den Vorsitz der 10. Strafkammer innehat. Gleich der erste Zeuge, ein Beamter der Polizeiinspektion Altenkirchen, stellt einen deutlichen Wandel beim Angeklagten fest. Er berichtet über einen Einsatz am Bahnhof in Breitscheidt, wo V. sich gegenüber zweier Jugendlicher entblößt haben soll. „Der Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand und sehr aufbrausend“, erinnert sich der Polizist. „Und wenn Sie sich ihn jetzt ansehen?“, fragt Richterin Rau nach. „Er wirkt heute viel gepflegter“, so die Antwort des Beamten.

Einen Unterschied, den auch V. bestätigt. Befragt nach seinem Tagesablauf in der Zeit seiner Obdachlosigkeit, berichtet er von Schlafstätten auf Bänken oder in einer Lagerhalle. Nach dem Aufstehen habe er oft Schwimmbäder aufgesucht, um dort zu duschen. Ansonsten sei er viel herumgelaufen. „Ich hätte einen Platz in einer Obdachloseneinrichtung haben können, habe mich aber nicht darum gekümmert“, berichtet er. Einer beruflichen Tätigkeit sei er in dieser Zeit nicht nachgegangen, er habe aber ein Konto gehabt, auf die seine Erwerbsminderungsrente von rund 750 Euro im Monat geflossen sei. Regelmäßig sei er in psychiatrischer Behandlung gewesen, etwa alle drei Monate. Die Therapie bestand demnach auch aus Einzelgesprächen, darüber hinaus habe man ihm Medikamente verschrieben.

Wenn er die Tabletten genommen habe, seien die Stimmen „deutlich dumpfer“ geworden. Zur Zeit der Diebstähle, größtenteils Gegenstände und Lebensmittel für den täglichen Bedarf, habe er es mit der Einnahme aber nicht so genau genommen. Mit Alkohol, so beteuert er, habe er nichts am Hut. Allerdings habe er als 14-Jähriger angefangen, Cannabis zu rauchen. „Ich wollte dabei sein, wollte Freunde treffen“, sagt er zu seinen Beweggründen. Der Drogenkonsum habe bei ihm auch Halluzinationen ausgelöst. Es habe aber, als Folge der Therapie, längere Pausen gegeben, in denen er nichts konsumiert habe. Doch nach acht bis zwölf Wochen sei er immer wieder rückfällig geworden. Im Zeitraum, in dem er die Taten begangen haben soll, habe er zwischen einem und zwei Gramm täglich geraucht. Im Dezember 2024 sei es dann zur Festnahme gekommen, seitdem sitzt Martin V. im Gefängnis.

In Haft nehme er jetzt wieder regelmäßig seine Medikamente. „Ich fühle mich jetzt viel besser“, sagt der Angeklagte. Auch zeigt er sich offen dafür, in einer psychiatrischen Einrichtung seine Therapie fortzusetzen. Der Prozess wird in der zweiten Septemberhälfte fortgesetzt, ein Urteil könnte dann im Oktober fallen.