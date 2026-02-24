B62-Baustelle in Mudersbach Wann wird der nächste Streckenabschnitt gesperrt? Thomas Leurs 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Zwei Baustellenabschnitte treffen hier aufeinander. Aktuell sind die Bauarbeiter bis zur Tankstelle auf der B62 beschäftigt. In den kommenden Wochen wird der letzte Abschnitt in Richtung Erzquell-Kreisel in Angriff genommen. Thomas Leurs

Seit Anfang der Woche rollen wieder die Bagger auf der B62-Baustelle in Mudersbach. Jetzt soll es an die letzten rund 120 Meter der insgesamt 700 Meter langen Strecke gehen. Was das für Autofahrer konkret bedeutet, erklärt der LBM auf Nachfrage.

Die komplette Sperrung der Bundesstraße 62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte für die gesamte Bauzeit der Sanierung hat die Arbeiten extrem beschleunigt. Schon im Frühsommer könnte alles fertig sein, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez in der vergangenen Woche in einer Pressemeldung bekannt gegeben hat.







